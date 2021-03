Z okazji przygotowań do 30. rocznicy powstania Radia Maryja Tadeusz Rydzyk udzielił wywiadu "Naszemu Dziennikowi" gazety, której był inicjatorem powstania.

Tadeusz Rydzyk: Idą na nas nowe ideologie

- Idą na nas nowe ideologie, które chcą zniszczyć chrześcijański świat i katolicką Polskę. Mamy globalizm, próby sterowania ludźmi, atak na prawo naturalne i rodzinę. Nie możemy jednak zapominać, że to wiara w Chrystusa stworzyła naszą cywilizację i ma taką samą moc przemiany świata teraz, jak miała przez dwa tysiące lat - powiedział Rydzyk.

Dr T. Karauda: wielokrotnie decydowaliśmy, którego pacjenta podłączyć pod respirator

W wywiadzie z "Naszym Dziennikiem" O. Rydzyk dużo mówił o ewangelizacji, wierze oraz Rodzinie Radia Maryja. W rozmowie mało miejsca zajęły z kolei tematy dotyczące polityki czy finansów. Zakonnik skupił się głównie na grupie osób, która w jego mniemaniu traktuje go jako wroga.

- Nawet najcięższe kolubryny nie złamały Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego. Teraz wyprowadzają różne "kolubryny", żeby zniszczyć nas. To idzie przez media, to są działania administracyjne, pomówienia, oszczerstwa, odbieranie dobrego imienia. Jednak ludzie się nie zniechęcają. Rodzina Radia Maryja widzi, co się dzieje, rozumie mechanizmy propagandy, manipulacji i im się nie poddaje - dodał.