Tadeusz Rydzyk doradza Zbigniewowi Ziobrze. Interweniował u Jarosława Kaczyńskiego

Politycy PiS od kilku dni atakowali Zbigniewa Ziobrę i Solidarną Polskę. Padły zapowiedzi o zdecydowanych krokach i ostatecznych decyzjach. M inister sprawiedliwości odbywał kolejne spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. Wszystko po to, by zażegnać konflikt.

Zbigniew Ziobro ma wsparcie z Torunia

Jak ustaliła Wirtualna Polska, Zbigniew Ziobro jest w stałym kontakcie z o. Tadeuszem Rydzykiem. W minioną niedzielę, gdy sytuacja w koalicji rządzącej była napięta do granic możliwości, toruński duchowny próbował się dodzwonić do Jarosława Kaczyńskiego.

- O telefon do prezesa poprosił ojca Rydzyka Ziobro. Chciał, by ten wstawił się za nim i załagodził spór. W obozie Ziobry zapanowała jednak duża nerwowość, bo prezes PiS nie odbierał telefonu z Torunia. Zrobił to po dłuższym czasie i rozmawiali około godziny - mówi nam ważny polityk PiS.