Tadeusz Cymański wprost o chorobie. "Mój rak nie jest najgorszy"

Tadeusz Cymański informacje o swoich problemach ze zdrowiem przekazał w wywiadzie z "Rzeczpospolitą". - Dopadł mnie nowotwór: GIST. To mięsak, mało agresywny, rzadko dochodzi do przerzutów - powiedział polityk Solidarnej Polski.

Dodał, że to dzięki wczesnemu wykryciu podczas badań profilaktycznych jest szansa, że skończy się dobrze. - Nowotwór nowotworowi nierówny. Mój rak nie jest najgorszy - stwierdził Cymański.

- Wskaźnik respiratorowej śmierci mamy wysoki. W sytuacji braku anestezjologów pozostaje często dramatyczny wybór pomiędzy obsługą planowanych zabiegów a opieką nad ofiarami covidu, których życie jest bezpośrednio zagrożone - powiedział polityk w wywiadzie do sobotniego dodatku do "Rzeczpospolitej" - "Plus minus".