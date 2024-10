Ta wypowiedź Dudy nie przejdzie bez echa. "Mam prawo"

- Cieszę się, że byli obecni zarówno wszyscy posłowie, jak i pani marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, że obserwowała to grupa senatorów, bo chodziło mi o to, by móc zwrócić się przede wszystkim do tych, którzy odpowiadają dzisiaj za stanowienie prawa, za jego wykonywanie - temu służyło to moje wystąpienie - powiedział.