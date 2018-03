Ta krytyka zaboli Kaczyńskiego. Jan Olszewski ostro o ustawie o IPN

Jan Olszewski to jeden z politycznych idoli Jarosława Kaczyńskiego, wynoszony przez PiS na piedestał. Dlatego jego ostra krytyka działań partii rządzącej w sprawie Izraela i Ukrainy zaboli prezesa PiS.

Były premier podkreśla też mniej obecny w naszej debacie publicznej wątek ukariański, który za sprawą posłów Kukiz'15 także znalazł się w znowelizowanej ustawie. - To polityczne nieporozumienie. Mam wrażenie, że ci którzy się do tego przyczynili nie mają świadomości, co zrobili. Źródła inspiracji w tej sprawie, z których te zapisy mogły pochodzić zmuszają do postawienia zasadnego pytania, czyje interesy wchodzą tutaj w grę? Na konflikcie Polski z Ukrainą zyskuje tylko Rosja - ocenia Jan Olszewski.