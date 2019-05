Szymon Hołownia widział film o pedofilii w Kościele. "Rzygać mi się chce"

"Nie odejdę z Kościoła" - napisał Szymon Hołownia po obejrzeniu połowy filmu Tomasza Sekielskiego o księżach, którzy molestowali nieletnich. Mimo to dziennikarz uderzył w instytucje Kościoła, które chroniły pedofilów. I to mocno.

Kto jest odpowiedzialny za krzywdę?

Mimo tak stanowczej opinii, Hołownia podkreślił, że z Kościoła nie odejdzie. "Nie będę go mniej kochał. Bo to mój dom. I właśnie to daje mi prawo do gniewu i do stanowczego domagania się od zarządzających jego instytucjonalnym wymiarem, by wreszcie posprzątali ten syf i przestali chrzanić (by nie powiedzieć mocniej) o tym, że Sekielski jest stronniczy, albo że - w tym zdaje się są zgodni z niektórymi politykami - 'idzie atak na Kościół'” - podkreślił. I dodał, że atak na Kościół odbywał się wtedy, kiedy krzywdzone były dzieci.