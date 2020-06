Szymon Hołownia – program wyborczy na wybory 2020

Szymon Hołownia - program wyborczy

- Przyszedłem do polityki po to, by zmieniać Polskę. Prezydent musi patrzeć do przodu, musi mieć odwagę kreowania nowej rzeczywistości. Mój pomysł dla Polski wypracowałem wspólnie z ekspertami, a także słuchając ludzi i rozmawiając z nimi. Chcę Was przekonać do tego abyśmy wspólnie go zrealizowali. Abyśmy zbudowali Polskę solidarną - demokratyczną - zieloną - czytamy na internetowej stronie Szymona Hołowni.