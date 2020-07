Szymon Hołownia komentuje spór wokół konwencji stambulskiej. "Zarządzanie przez konflikt"

- Tam się mówi, że jeśli mamy do czynienia z przemocą motywowaną religijnie, a to się niestety zdarza, to powinniśmy na to uwrażliwić swoje prawodawstwo - skomentował kontrowersje wokół konwencji stambulskiej Szymon Hołownia. Były kandydat na prezydenta przyznał również, że w trakcie kampanii wyborczej doszło do rozmów między nim i PSL oraz PO.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Szymon Hołownia zamierza wydać książkę dotyczącą kampanii prezydenckiej (East News)