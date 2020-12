Szymon Hołownia gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? - Nie widzę innego rozwiązania niż opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nie mam też przekonania, że w tej sprawie powinno być przeprowadzone referendum. To sprawy życia i śmierci. Nieważne, co kto mówi, co kto myśli. Aborcja oznacza zabicie dziecka - powiedział w Polsat News prezydent Andrzej Duda. Jaka jest opinia Szymona Hołowni w tej sprawie? Jak rozwiązałby ten pat, gdyby był prezydentem?