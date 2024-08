Hołownia dla WP. Mówi o "systemie łamania prawa wyborczego" przez PiS

Szymon Hołownia przypomina, że w Polsce partie polityczne są finansowane przez Skarb Państwa. - Czyli przez nas wszystkich. Jeżeli mamy to finansować, to musimy wiedzieć, że wszystko było w porządku - stwierdził gość programu "Newsroom" WP.

Marszałek Sejmu przyznaje, że zawsze jest miejsce na margines błędu. - Natomiast to, o czym my dzisiaj mówimy, to nie są jakieś błędy na marginesie. Mieliśmy do czynienia z systemem łamania prawa wyborczego. Te dokumenty cały czas spływają. Cały czas pokazują, jaka była skala tego dopingu. Mówiąc językiem sportowym, mówimy o kampanii na sterydach - stwierdza Szymon Hołownia.