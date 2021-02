Szymon Hołownia: nie jestem stuzłotówką, by się każdemu podobać

Szymon Hołownia: Dzięki znanym twarzom jesteśmy w Sejmie

Polityk odniósł się do zarzutów o budowanie swojego ugrupowania na znanych już polskim wyborcom politykach. - 80-90 proc. naszego ruchu stanowią ludzie, dla których jest on pierwszym adresem w polityce. A że potrzebujemy w nim też ludzi z doświadczeniem, takich, którzy gdzieś już kiedyś byli? - mówił. - Jak nie mieliśmy koła, mówili: “A to taki klubik dyskusyjny, politykę robi się w Sejmie, was tam nie ma, więc to niepoważne". Mamy koło: "A co to za nowy ruch, co jest w starym Sejmie, to niepoważne" - dodał.