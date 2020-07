Szymon Hołownia będzie współpracować z Platformą Obywatelską? Padła jasna deklaracja

Szymon Hołownia odniósł się do słów Borysa Budki. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej stwierdził w środę, że zamierza przekonywać byłego kandydata na prezydenta do politycznej współpracy.

Ruch Szymona Hołowni będzie współpracował z PO? Jest oświadczenie

Aktywista zaznaczył też, że "chce zjednoczonej Polski". "A o to, żebyśmy póki co nie zostali bez podziałów i związanego z nimi zajęcia - Naczelnik Państwa zadba z pewnością" - dodał Szymon Hołownia, atakując, jak można się domyślić, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Słowem: dzwoń, pisz. Do Platformy i jej emanacji - dziękujemy, nie wstąpimy, ale zawsze zainspirujemy, pomożemy, podzielimy się doświadczeniem. My, w Polsce 2050, mamy tysiące wspaniałych ludzi. A to skarb. A jak ktoś ma skarb, nie powinien budować wyższego muru, a większy stół. Czy ktoś przyjdzie z lewej, czy z prawej - nakarmimy. Bo na tym polega naprawdę obywatelska polityka" - dodał.