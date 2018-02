Szymański ostrzega Brukselę ws. uchodźców. "Skutki groźne dla jedności UE"

Unia Europejska jest klubem przyjaciół, a nie wrogów - powiedział wiceszef polskiego MSZ Konrad Szymański w wywiadzie dla niemieckiego "Welt am Sonntag". Minister ostrzegł jednocześnie, że decyzja ws. uchodźców - przyjęta wbrew woli części państw UE - doprowadzi do kryzysu zagrażającego całej Unii.

Pozbawienie Polski głosu?

Polski polityk wyraził przekonanie, że nie dojdzie do pozbawienia Polski prawa głosu w Radzie UE. - Nie - odpowiedział krótko na pytanie, czy uważa taki scenariusz za możliwy. Jak wyjaśnił, by to przeforsować, potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów Wspólnoty, co wobec postawy Węgier jest nierealne.