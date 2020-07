Szykują się zwolnienia w Pałacu Buckingham? Elżbieta II może nie wrócić do londyńskiej rezydencji

Zwolnienia w Pałacu Buckingham?

Królowa Elżbieta II, która wraz z mężem izoluje się na Zamku Windsor, po wakacjach w Balmoral może nie wrócić do Londynu . Jest to spowodowane względami bezpieczeństwa.

"The Telegraph" dotarł do wewnętrznej notatki, podpisanej przez Lorda Chamberlaina i Lorda Peela, z której wynika, że Pałac Buckingham "może nie być w pełni operacyjny do 2021 roku". Pracownicy pałacu mogą stracić pracę. Jest to spowodowane brakiem przychodów. Przez koronawirusa turystyka stanęła w miejscu, zatem i rezydencje królewskie nie mają tylu gości co wcześniej.