Szydło skomentowała dymisję Macierewicza. Wnioski są jednoznaczne

- To decyzja pana premiera. Z Antonim Macierewiczem dobrze mi się współpracowało. Wszyscy tworzyliśmy dobrą drużynę - powiedziała wicepremier Beata Szydło, komentując zmianę na stanowisku szefa MON. W jej ocenie, Macierewicz ma "historyczne zasługi".

- To była decyzja pana premiera. Każdy szef rządu bierze odpowiedzialność za jego skład personalny. Zapewne rozmawiał z panem prezydentem. To, że były napięcia, było powszechnie znane - komentowała Szydło w Polskim Radiu 24.

Na stanowisku zastąpił go dotychczasowy szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Krążyły pogłoski, że Macierewicz mógłby zostać marszałkiem lub wicemarszałkiem Sejmu. Ostatecznie, właśnie na wniosek Błaszczaka, objął funkcję szefa podkomisji wyjaśniającej katastrofę smoleńską .

Przyznała, że wielokrotnie rozmawiała z prezydentem Dudą nt. tego, co się działo, o relacjach z MON, ale - jak podkreśliła - nie dostrzegała sytuacji, która miałaby "znaczący" wpływ na bezpieczeństwo Polski i funkcjonowania resortu.

"Nieustająca walka"

Komentując ogólne zmiany w rządzie, Szydło stwierdziła, że są one "rzeczą naturalną". Pytana o rzeczywiste powody rekonstrukcji, oznajmiła: "Po wetach prezydenta sytuacja się zmieniła. Wchodzimy w okres przedwyborczy. To będzie czas, w którym będą inne wyzwania, będzie potrzebne przemodelowanie działań. Decyzja została podjęta z pełną świadomością. Duże znaczenie miało to, że nasze najważniejsze projekty były ciągle atakowane. W 2 lata była nieustająca walka".