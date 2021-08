Szybko osiągnęli najwyższy poziom wyszczepienia. Nowe wyniki badań

- Badane jest to na bazie raportów i analiz, by ustalić, czy szczepionka wymagać będzie podania tzw. boostera – jednego, dwóch. Czy też będzie wymagany co roku jak w przypadku wirusa grypy. Jest to więc badanie standardowe, jednak w kontekście COVID-19 nieco przełomowe, ponieważ dotychczas nie można było takiej analizy przeprowadzić. Po prostu zbyt krótko szczepionka przeciw COVID-19 jest obecna w powszechnym obrocie - powiedział w rozmowie z portalem WP abcZdrowie dr Bartosz Fiałek, popularyzator wiedzy medycznej na temat COVID.