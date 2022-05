Szwedzki parlament zdecydował. Będzie wniosek do NATO

W poniedziałkowej debacie to właśnie obawa przed wciągnięciem Szwecji w konflikt jądrowy była podnoszona przez przeciwników wejścia kraju do NATO. - Świat z bronią jądrową nigdy nie będzie bezpieczny - przekonywał lider Zielonych Per Bolund. Przewodnicząca Partii Lewicy Nooshi Dadgostar wskazywała, że w tak ważnej sprawie, jak dołączenie do sojuszu wojskowego, powinno wypowiedzieć się społeczeństwo.