Szwedzi ugięli się pod żądaniami Erdogana. Pierwsza ekstradycja

Szwedzki rząd zdecydował o wydaleniu do Turcji obywatela tego państwa przebywającego na szwedzkim terytorium, a w swojej ojczyźnie poszukiwanego za oszustwo. To pierwszy przypadek ekstradycji od czasu postawienia tureckich żądań. Ankara uzależnia wstąpienie Szwecji do NATO od spełnienia wniosków o walkę z terroryzmem.