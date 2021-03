Szwecja. Atak nożownika. Prokuratura: Nie możemy potwierdzić motywu napaści terrorystycznej

Do wydarzenia doszło w miejscowości Vetlanda na południu Szwecji w środę wieczorem. Mężczyzna zanim został postrzelony i zatrzymany przez szwedzką policję zdążył zranić siedem osób. Trzy z nich w stanie ciężkim walczą o życie w szpitalu. Atak miał miejsce w okolicach dworca w 20-tysięcznym mieście Vetlanda. Namierzenie i zatrzymanie sprawcy zajęło funkcjonariuszom służb niecałe 20 minut .

Napastnik został krótko przesłuchany w nocy, ale prokuratura nie poinformowała czy mężczyzna przyznał się do ataku. Wstępna rozmowa odbyła się bez obecności prawnika.

Atak nożownika w Szwecji. Prokuratura nie potwierdza ataku terrorystycznego

Zatrzymany mężczyzna podejrzany jest o usiłowanie morderstwa w siedmiu przypadkach. - W tej chwili nie mamy w postępowaniu nic, co wskazywałoby na atak terrorystyczny. Nie mamy żadnych informacji na temat motywu - stwierdził Adam Rullman.

Choć policja nie chce podawać do wiadomości publicznej tożsamości nożownika, to szwedzkie media informują, że jest nim prawdopodobnie 22-letni imigrant z Afganistanu, który przed rokiem zamieszkał w Vetlanda. Mężczyzna miał przyjechać do Szwecji kilka lat temu i oczekiwać na decyzję w sprawie przedłużenia pozwolenia na pobyt, którego ważność upłynęła.