Szwecja. Wiadomo, kim jest nożownik z Vetlanda

Choć policja nie chce podawać do wiadomości publicznej tożsamości nożownika, to szwedzkie media informują, że jest nim prawdopodobnie 22-letni imigrant z Afganistanu, który przed rokiem zamieszkał w Vetlanda. Mężczyzna miał przyjechać do Szwecji kilka lat temu. Według informacji dziennika "Expressen" został zarejestrowany przez szwedzką administrację w 2018 roku.