Szwecja. Kłopoty polskiego promu Stena Line Spirit

W Szwecji miało dojść do wypadku polskiego promu Stena Line Spirit. Pływa on z Gdyni do Karlskrony. Szwedzkie media poinformowały, że prom zderzył się z norweskim statkiem w porcie Verko w Karlskronie. Z kolei polskie media informują, że doszło do awarii silnika.



Szwecja. Prom pasażersko-samochodowy Stena Line Spirit (PAP, Fot: Adam Warżawa)

Do wyłączenia się silnika pomocniczego doszło podczas cumowania w szwedzkim porcie, w trudnych warunkach pogodowych - informuje rmf24.pl za armatorem promu. Prom ma zostać sprawdzony pod względem technicznym. Rejs powrotny z Karlskrony do Gdyni zaplanowany jest na jutro.

Inaczej przedstawiają sytuację szwedzkie media. Prom pasażerski miał zderzyć się z innym statkiem - poinformowała gazeta.pl za portalem aftonbladed.se. W wyniku wypadku nikt nie został ranny, a jednostki nie zostały uszkodzone.

Na polskim promie było 740 pasażerów i 103 członków załogi.

