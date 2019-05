Szwajcarska gazeta: polski Kościół okopał się w "mentalnej twierdzy”

40 lat temu, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, Jan Paweł II wyzwolił w swoich rodakach falę entuzjazmu. Dziś władza Kościoła katolickiego w Polsce się kruszy – pisze szwajcarska gazeta "Neue Zuercher Zeitung”.

"Wizyta papieża uważana jest dziś przez wielu historyków, nie tylko w Polsce, za pierwszy krok do zwycięstwa nad komunizmem” – pisze w piątek warszawski korespondent "Neue Zuercher Zeitung” ("NZZ”) Paul Flueckiger, nawiązując do 40. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce od 2 do 10 czerwca 1979 r.