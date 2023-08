Szum wokół defilady. Poszło o psy

- Jak widać przemarsz psiaków z K9 był jednak zaplanowany z głową. "Specjalnie dla nich asfalt został schłodzony przed ich przejściem". Dobrze że @DGeneralneRSZ to wyjaśnia, bo sam byłem zbulwersowany. Ale jeżeli podjęto takie środki bezpieczeństwa, to zmienia to mój odbiór" - napisał na swoim Twitterze Wolski.