Szukają mężczyzny w mundurze. Straszył wysadzeniem wałów

W czwartek podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu premier Donald Tusk poinformował, że "namierzono człowieka przebranego w mundur wojskowego, który w różnych miejscach informował, że będą wysadzone wały". Szef rządu dodał, że człowiek ten porusza się samochodem na fałszywych numerach rejestracyjnych. - To już nie jest zabawa, to nie jest amatorka, tylko to są poważne kwestie - skomentował premier.