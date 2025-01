Szturmował Kapitol. Został uniewinniony. Nie żyje

42-letni Matthew Huttle próbował stawić opór podczas aresztowania, do którego doszło w niedzielne popołudnie.

Matthew Huttle został zatrzymany do kontroli drogowej o 16:15 przez zastępcę szeryfa hrabstwa Jasper - poinformowały władze w komunikacie prasowym. Policja twierdzi, że Huttle stawiał opór aresztowaniu i znaleziono przy nim broń palną.

"Doszło do sprzeczki między podejrzanym a policjantem, w wyniku której policjant oddał strzał i śmiertelnie ranił podejrzanego" – czytamy w komunikacie.

Huttle był jedną z wielu osób zidentyfikowanych jako uczestnicy zamieszek na Kapitolu 6 stycznia 2021 roku, podczas których setki zwolenników prezydenta Donalda Trumpa wtargnęły do budynku, próbując powstrzymać liczenie głosów elektorskich w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

Według akt sądowych, Huttle zawarł porozumienie z federalnymi prokuratorami w sierpniu 2023 roku, przyznając się do winy w sprawie zarzutu wejścia i przebywania w budynku lub na terenie objętym ograniczeniami. W listopadzie 2023 roku został skazany na sześć miesięcy więzienia federalnego, po których miało nastąpić 12 miesięcy nadzorowanego zwolnienia.

Stało się inaczej, gdy Trump ułaskawił około 1500 osób związanych z zamieszkami z 6 stycznia. Nowy prezydent zrobił to zaraz po swojej inauguracji.

Zgodnie z aktem oskarżenia Huttle był tego dnia na Kapitolu ze swoim wujkiem, a śledczy uzyskali filmy przesłane na jego konto Google, na których było widać go na miejscu. Na jednym z nagrań można było usłyszeć, jak mówi, że "grupa ludzi idzie na Kapitol", a on sam zamierza "sprawdzić, czy uda nam się wejść do środka".