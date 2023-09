Sztuka rozwoju. Na Pomorzu Zachodnim na innowacje patrzymy szeroko

Na uczelni działa m.in. Centrum Przemysłów Kreatywnych. To inicjatywa pozwalająca rozwijać innowacyjność na różne sposoby. Powstają tu nowatorskie produkty – od kombinezonów dla medyków i aplikacji do rehabilitacji, po prototypowe okna czy interaktywne materiały edukacyjne dla dzieci. Część z nich jest rejestrowana jako wzory przemysłowe. Centrum prowadzi też warsztaty i laboratoria dla młodzieży ucząc młodych mieszkańców zachodniopomorskiego, że można i warto realizować nawet najbardziej oryginalne i kreatywne pomysły, a to, co niemożliwe, tak naprawdę jest w zasięgu ręki. Takie edukacyjne podejście jest bardzo ważne, gdyż to właśnie ci młodzi ludzie, którzy obecnie biorą udział w warsztatach, za kilka lat będą tworzyć biznes i naukę na Pomorzu Zachodnim.