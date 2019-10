Szprotawa. Wstrząsający wypadek na parkingu. Bus potrącił 11-miesięczne dziecko

Na parkingu przed jednym z marketów w Szprotawie rozegrała się w czwartek rano dramatyczna scena. Kierowca busa nie zauważył 11-miesięcznej dziewczynki i przejechał po jej nóżkach.

- Na szczęście, z informacji ze szpitala wiemy, że nie doszło do złamania nóżek, ale dziecko zostało w szpitalu na obserwacji, musi przejść dodatkowe badania - opowiada serwisowi poscigi.pl nadkom. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji. Policja ustala jak doszło do zdarzenia. - To cud, że nie doszło do tragedii - przyznaje nadkom. Maludy.