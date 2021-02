Szpitale tymczasowe w Polsce. Wydano setki milionów, placówki świecą pustkami

Według oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia średni koszt budowy i wyposażenia jednego szpitala tymczasowego to 27 mln zł. Dane dotyczą tylko 20 szpitali utworzonych przez wojewodów. Jak ujawniła na początku stycznia posłanka Ruchu Polska 2050 Hanna Gill-Piątek, łączny koszt budowy placówek wyniósł ponad 500 milionów złotych - dokładniej 518 mln 163 tys. 483 zł. Parlamentarzystka postanowiła dokładniej przyjrzeć się umowom zawieranym przez poszczególnych wojewodów na uruchomienie tymczasowych obiektów. Informację przekazało jej 12 wojewodów. Obecnie koszty sięgają już ok. 600 milionów złotych.

Szpitale tymczasowe. Miliony na nieczynne placówki

Co z nich wynika? W województwie kujawsko-pomorskim utworzono szpital tymczasowy w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku. Szpital nie przyjmuje jeszcze pacjentów. Ale na jego adaptację wydano miliony. 6 listopada wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zawarł umowę z dyrekcją szpitala w sprawie utworzenia i utrzymania placówki tymczasowej. Koszt? 3 mln 797 tys. 637 złotych. Dzień później podpisano kolejną umowę. Na adaptację pomieszczeń w szpitalu. Koszt? Identyczny, jak przy pierwszej umowie. Za przywrócenie placówki do stanu pierwotnego wojewoda zapłaci dodatkowo szpitalowi 305 tysięcy złotych.

W Lublinie szpital powstał w hali Targów. Do 31 stycznia przyjął 15 pacjentów. Do obsługi placówki zatrudniono 125 osób, obiekt wynajęto do 4 czerwca br. "W ramach umowy na wynajęcie obiektu zajętego na szpital tymczasowy istnieje obowiązek doprowadzenia go do stanu poprzedniego. Koszt - 937 579,19 zł brutto” – informuje wojewoda lubelski Lech Sprawka. Oprócz tego wśród kosztów placówki wydano 14 985 004,58 zł na przygotowanie infrastruktury i zakup wyposażenia, a dodatkowo "używanie elementów wyposażenia Targów – 704 334,90 zł brutto (miesięcznie). A to nie koniec…