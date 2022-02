Szpital odesłał pacjentkę. Po kobietę gnała karetka, która utknęła w błocie

Do szpitala w Chełmży w woj. kujawsko-pomorskim zgłosiła się pacjentka wraz z córką, która skarżyła się na silny ból w klatce piersiowej. Kobieta miała zostać odesłana z izby przyjęć. Wraz z córką wróciła do domu, a w drodze zadzwoniły po karetkę pogotowia, by jak najszybciej uzyskać pomoc. Ambulans po drodze utknął w błocie, ale pomoc szybko zorganizowali strażacy.