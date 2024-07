Szpital dziecięcy na wojnie. "Mamy do wyboru: śmierć albo śmierć"

Syreny wyją. Niby trwa to tylko siedem sekund, ale wydaje się, że co najmniej kwadrans. Dźwięk jest równomierny, paraliżujący. Przechodzi chłodem po plecach. Chce się zerwać i biec. Ale gdzie? Do zatęchłej piwnicy? Na korytarz, schować się za podwójną ścianą? Za parę godzin pobudka. Nie, lepiej odwrócić się na drugi bok, zapaść w niespokojny, płytki sen.