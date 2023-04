Szop utknął w szkole muzycznej

Zwierzę nie dało się złapać

Szopy znane są ze swojej ciekawskiej natury. Ten najpewniej zakradł się do budynku, a spłoszony uciekł przez okno. Choć, jak spekuluje niemiecki "Bild", może to gra uczniów szkoły muzycznej "przyprawiła go o zawrót głowy"? Jakby nie było, skołowane zwierzę utknęło na parapecie po zewnętrznej stronie. Do pomocy trzeba było wezwać strażaków, ale schwytanie drapieżnika wcale nie było takie proste.