Szokujący wpis. Senator tłumaczy się ze swoich słów

- Uważam, że to, co pisze Tomasz Terlikowski, jest nieprawdziwe. Po drugie, jeśli zaczniemy mówić, że do czegoś dochodziło wszędzie, to osłabiamy wrażliwość społeczną, kiedy do tych przypadków pedofilii faktycznie dochodzi. Jeżeli pan powie, że wszyscy senatorowie to złodzieje i będzie pan to utrzymywał przez dłuższy czas, to siłą rzeczy, jak pojawią się prawdziwe przypadki złodziejstwa, to opinia publiczna będzie na to uodporniona i na to chciałem zwrócić uwagę swoim wpisem - tłumaczył senator ludowców.