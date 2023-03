Szokujący czyn Polaka w londyńskim metrze. Wkrótce usłyszy wyrok

Obrońca Artura H. Alexia Nicol powiedziała, że jej klient poważnie rozważał odebranie sobie życia tego dnia i nie pamięta tego incydentu. Sąd usłyszał, że mężczyzna "nagrał 17-sekundowy film" na swoim telefonie na krótko przed incydentem, na którym mówi: "Chcę was wszystkich przeprosić. Do diabła, muszę to zrobić. Do widzenia". Wysłał również wiadomości do przyjaciół i partnerów, sugerując, że ma zamiar odebrać sobie życie. Odczyt poziomu alkoholu we krwi mężczyzny wyniósł 298 mikrogramów w 100 ml krwi, czyli około trzy i pół razy więcej niż limit wynoszący 60 mcg.