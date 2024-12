- Całkiem prawdopodobne, że Ukraina nie zdaje sobie sprawy z faktu, że nigdy nie będzie mogła znaleźć się między Niemcami a Szwajcarią, ale zawsze będzie dzielić swą najdłuższą granicę z Federacją Rosyjską. Nie można spierać się, kto jest agresorem, ponieważ Rosja przekroczyła wszelkie granice, zasady i naruszyła prawo międzynarodowe, ale należy zwrócić taką samą uwagę na to, co dzieje się w innych częściach świata i stosować te same standardy do wszystkich innych sporów - powiedział Kaliniak w telewizji TA3.