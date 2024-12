NATO ujawniło plan Putina. Najpierw kraje bałtyckie

Stworzenie strefy buforowej pozwoli przenieść działania wojenne na terytorium krajów NATO i związać siły Sojuszu. Źródła uważają również, że Rosja wykorzysta wojska 44. Korpusu Armijnego do ataku na południowe wybrzeże i południowy wschód Finlandii, aby zdobyć północne wybrzeże Zatoki Fińskiej . To utrudni wsparcie obrony Estonii z kierunku fińskiego.

W NATO uważa się, że Rosja dąży do granic Traktatu z Turku z 1743 r. W takim przypadku jej armia będzie starała się dotrzeć do rzeki Kemijoki, a kolejnym celem może się stać cieśnina Puumalansalmi. Potencjalne rakiety mogłyby zostać wystrzelone także na Helsinki, jednak głównym kierunkiem ataków będą kraje bałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia .

W grudniu minister obrony Finlandii Antti Häkkänen ogłosił plany niemal podwojenia wydatków wojskowych do 2032 r., do 3,3 proc. PKB, co znacznie przekracza wyznaczony przez NATO cel 2 proc. - Sytuację z bezpieczeństwem w Finlandii i regionie trudno przewidzieć. Może się szybko pogorszyć. Potrzebne są duże inwestycje w obronę i bezpieczeństwo narodowe, aby zwiększyć naszą zdolność do przeciwstawienia się presji wojskowej i prowadzenia potencjalnych długotrwałych wojen, które mogą się przeciągnąć na lata - zaznaczył Häkkänen.