Australia. Szok w supermarkecie. Między przyprawami czekała ją niespodzianka

Wąż w Australii. W sklepie spotkał treserkę węży

Kobieta natychmiast porzuciła zakupy i ruszyła do domu - nie z powodu paniki, lecz po specjalny worek, do którego miał trafić trzymetrowy pyton diamentowy. Po powrocie do supermarketu Helainy schwytała węża. Nie miała z tym większych problemów, ponieważ już wcześniej pracownicy sklepu zamknęli dla klientów alejkę z przyprawami.