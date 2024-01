Sznur aut na zakopiance. Turyści jadą pod Tatry

- Warunki do wędrówek w wyższych partiach Tatr są ekstremalnie trudne i niekorzystne. Na twardej, zlodowaciałej warstwie utworzyły się depozyty nawianego śniegu. Powoduje to niestabilność pokrywy śnieżnej i możliwość samoczynnego schodzenia lawin. Obowiązuje trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Odradzam wszelkich wyjść powyżej schronisk, a nawet dotarcie do Doliny Pięciu Stawów Polskich w tych warunkach może być dosyć trudne - powiedział Zając w rozmowie z PAP.