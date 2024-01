Poważne zakłócenia nad Polską. Ekspert: "Z okolic Kaliningradu"

- Rozpoznano wreszcie, jak ważnym komponentem jest sektor kosmiczny w budowie systemów ofensywnych i defensywnych broni. Pod koniec 2022 roku MON podpisało umowę z Airbus Defence and Space na zakup dwóch naprawdę bardzo dobrych satelitów. (...) I to będą dwa satelity umieszczone na orbicie do 2027 roku - tłumaczył Bernat, dodając, że będą one służyć do rozpoznawania, czyli "obrazowania Ziemi o bardzo dużej rozdzielczości", a także do namierzania celów.