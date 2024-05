Szmydt zostanie ściągnięty siłą do Polski? "Teoretycznie jest to możliwe"

— Teoretycznie jest możliwe ściągnięcie go do Polski w sposób siłowy, ale w tym przypadku to jest raczej fantastyka. W teorii jest to wykonalne, w praktyce nierealne w obecnej rzeczywistości. Oczywiście można coś takiego zaplanować, ale nie w perspektywie najbliższych paru lat. Może z czasem, po kilku latach, jak on już się stanie bezużyteczny dla Białorusi i Rosji, to wtedy będzie można o tym myśleć realnie — wskazuje w rozmowie z "Faktem" płk Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu.