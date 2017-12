Szlachetne życzenie świąteczne Trumpa

- W Wigilię prezydent USA Donald Trump odbierał telefony od dzieci pytając je, co znajduje się na ich listach życzeń skierowanych do Św. Mikołaja. W rozmowach prezydent ujawnił także, co znajduje się na jego liście życzeń - poinformował PAP.

Donald Trump rozmawiał z dziećmi przez telefon (Getty Images, Fot: ALEX WONG)

- Mamy już dobrobyt - a teraz chcemy pokoju - powiedział prezydent do młodego rozmówcy. Dieci z kolei miały różne prośby. Jedeno z nich chciało, by jego babcia opuściła szpital. Chłopiec usłyszał od Trumpa, że to lepszy rezent niż zabawka.

Kolejny chłopiec poprosił o klocki, z których mógłby budować. - To zawsze mi się podobało. Przewiduję, że Święty Mikołaj przyniesie ci tak wiele klocków, nie będziesz w stanie ich wszystkich wykorzystać - powiedział Trump.