Szlachetna Paczka. Czasu do Weekendu Cudów zostało niewiele

Szlachetna Paczka. Ponad 100 rodzin czeka jeszcze na pomoc

Rodzinę, którą chcemy wspomóc w ramach akcji Szlachetna Paczka, wybieramy za pośrednictwem strony www.szlachetnapaczka.pl. Dowiadujemy się czegoś więcej o potrzebach danej rodziny, o tym, czego nie ma, co warto kupić. Przygotowując paczkę, wybieramy przedmioty z listy potrzeb wybranej rodziny.

Paczkę można przygotować samemu lub z grupą osób. Następnie zapakowaną paczkę należy przywieźć do wyznaczonego magazynu w dniach 12-13 grudnia 2020.

Szlachetna Paczka. Weekend Cudów 12-13 grudnia

Paczki trafią do rodzin w weekend 12-13 grudnia. Czas ten został nazwany Weekendem Cudów. Zostało już niewiele czasu.

"Weekend Cudów to wyjątkowy moment. Wieńczy on podejmowane przez cały rok wysiłki Szlachetnej Paczki. W ciągu dwóch dni do potrzebujących dociera mądra pomoc w postaci przygotowanych przez darczyńców paczek, odpowiadających na konkretne potrzeby konkretnych rodzin. Poza wsparciem materialnym ci, którzy je otrzymują, zyskują również nadzieję na realną zmianę" - czytamy na stronie Szlachetnej Paczki.