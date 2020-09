Szkoły zamknięte przez koronawirusa. W Katowicach zakażona uczennica największego liceum

Katowickie II LO im. Marii Konopnickiej to już kolejna szkoła, w której zdiagnozowano przypadek koronawirusa. Zakażona została uczennica jednej z klas. Jak donosi Dziennik Zachodni, z osobą zakażoną miała kontakt najpewniej podczas pobytu w szpitalu (hospitalizacja uczennicy nie miała związku z pandemią COVID-19) i to właśnie wtedy miało dojść do zakażenia.