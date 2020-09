Szkoły z przepełnionymi klasami. Rzecznik Praw Dziecka interweniuje w MEN

Zdaniem Pawlaka, winę za przepełnione klasy w polskich szkołach ponoszą samorządy, które likwidują małe oddziały i przenoszą uczniów do innych, większych. W jego ocenie jest to wykorzystywanie sytuacji epidemicznej i próba oszczędności ze strony lokalnych włodarzy.

Szkoły z przepełnionymi klasami. Co na to MEN?

Szymon Hołownia podbiera posłów? Zaskakujący komentarz Sławomira Neumanna

Pawlak chce by MEN zajął się sprawą i sugeruje wprowadzenie w klasach IV-VIII rozwiązań, funkcjonujących w klasach I-III, których liczebność w myśl przepisów nie może przekroczyć 25 uczniów. "Organy państwa i samorządy oraz dyrektorzy szkół muszą pilnie działać na rzecz przywrócenia we wszystkich szkołach odpowiednich warunków do nauki, do czego zobowiązuje ich prawo" - napisał Rzecznik Praw Dziecka w piśmie do szefa resortu edukacji.