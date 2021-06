Szkolenie antydyskryminacyjne w Lewicy. Dyduch: ”Nie zmieniam zdania, Nowacka trajkotała”

Dyduch: świadomie powiedziałem, że posłanka trajkocze

Marek Dyduch w rozmowie z WP podkreśla, że podczas szkolenia nie było mowy o jego wypowiedzi. Poseł Lewicy dodaje, że nie zmienia zdania. - Nie sądzę, żebym obraził panią Nowacką. "Trajkotanie" w języku polskim oznacza mówienie dużo, szybko i bez treści. Tak oceniłem tę rozmowę. Jeżeli ktoś uznał, że to jest seksizm to jest nadwrażliwy, a nadwrażliwość w polityce nie jest dobrym zjawiskiem. Nie mogłem przebić się z bardzo rzeczową argumentacją, po drugiej stronie słyszałem te same slogany, dlatego tak to nazwałem. Jestem długo w polityce, staram się nie obrażać moich rozmówców niezależnie od tego czy to kobieta czy mężczyzna - podkreśla.