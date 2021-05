Szkodliwe chemikalia w ekologicznych, jednorazowych naczyniach. "W co drugim talerzu"

Naukowcy dowodzą, że zawarte w opakowaniach toksyczne związki mogą migrować do żywności i gromadzić się w ludzkim ciele. Co prawda – jak zauważają autorzy raportu – żaden z badanych produktów nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumenta, zwłaszcza że mowa tu o naczyniach jednorazowego lub krótkotrwałego użytku, niemniej jednak naraża go na kontakt ze szkodliwymi substancjami.