Szkocja. Premier Nicola Sturgeon podejmie kroki zmierzające do referendum

- Mieszkańcy Szkocji przemówili, teraz czas, byśmy zdecydowali o naszej przyszłości - powiedziała premier Szkocji Nicola Sturgeon. Chce, by władze kraju otrzymały kompetencje, które pozwolą na przeprowadzenie referendum ws. niepodległości.

- To przełomowy moment dla Szkocji - podkreśliła premier Szkocji Nicola Sturgeon. Jej Szkocka Partia Narodowa w wyborach do Izby Gmin zdobyła 48 mandatów. To o 13 więcej niż przed dwoma laty.