Szefowa Rady Europy pisze do polskiego MSZ. Domaga się wyjaśnień ws. konwencji praw człowieka

TK orzekł w tej sprawie na wniosek prokuratora genialnego Zbigniewa Ziobry. Był on konsekwencją majowego wyroku ETPCz w sprawie spółki Xero Flor. ETPCz uznał wówczas, że Polska naruszyła przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego przez sąd ustanowiony ustawą, ponieważ w składzie sędziowskim TK - gdzie trafiła skarga spółki Xero Flor - orzekał sędzia, który nie miał do tego prawa. Według ETPCz został on wadliwie powołany.