Szefowa KE przyjedzie do Polski

- Liczę na to, że nie tylko Zjednoczona Prawica, ale wiele rozsądnych partii ze strony opozycyjnej, poprze zmiany, które otworzą drogę do KPO - powiedział. Zaznaczył, że jeśli chodzi o płatności to jest to kwestia kilku miesięcy. - To rzecz wtórna. My pieniądze mamy. Nadwyżka w budżecie została pokazana - podkreślił. Najważniejsze jest uzgodnienie tych filarów z Komisją Europejska i to zostało dokonane - dodał Morawiecki.