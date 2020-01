Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarczyk nie stawi się przed sądem w Olsztynie

Agnieszka Kaczmarska została wezwana do stawiennictwa w piątek przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. O jej przesłuchaniu zdecydował sędzia Paweł Juszczyszyn. Szefowa Kancelarii Sejmu nie zamierza się stawić przed sądem.

- Nie mogę się stawić jutro przed sądem, bo muszę uczestniczyć w Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Wysłałam usprawiedliwienie do pana sędziego, mam nadzieję, że zostanie uwzględnione. Nie lekceważę sądu - powiedziała w czwartek Kaczmarska.

O przesłuchaniu Agnieszki Kaczmarskiej zdecydował sędzia Paweł Juszczyszyn. Szefowa Kancelarii Sejmu ma odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie wykonała polecenia sądu i nie przedstawiła sądowi list z nazwiskami sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Przymusowy urlop Pawła Juszczyszyna

Przypomnijmy: 26 listopada 2019 r. sędzia Juszczyszyn, orzekając jako sąd odwoławczy, zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia do nowej KRS. Z powodu wyroku sędzia Juszczyszyn został odwołany z delegacji do SO w Olsztynie i został zawieszony w orzekaniu na miesiąc. Wszczęto również postępowanie dyscyplinarne w jego sprawie.