Szef Rządowego Centrum analiz zapowiada: Omikron może wymusić obowiązek szczepień

Spadek poparcia dla PiS. "Wyborcy przechodzą do tzw. poczekalni osób niezdecydowanych"

Szef RCA zauważa spadki poparcia dla partii rządzącej w sondażach i uważa, że nie jest to stały odpływ wyborców. Zgodnie z jego przekonaniem "wyborcy przechodzą do tzw. poczekalni osób niezdecydowanych". Jak dodaje: - Tak było w zeszłym roku i tak jest teraz. Wiąże się to z inflacją, pandemią.